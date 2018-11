Il karma in un paio di scarpe, storia di camorra nel romanzo di Orietta Cicchinelli

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'esistenza che s'intreccia con la malavita, negli anni delle guerre di camorra, in cui Antonio si ritrova coinvolto. E tutto a causa delle calzature smisurate indossate controvoglia in un giorno di scuola.Nel romanzo Il karma in un paio di scarpe, firmato dalla giornalista e scrittrice Orietta Cicchinelli, si ripercorrono le vicende dell'(ex) camorrista nato povero e determinato a riscattarsi in una terra avara con i suoi figli.Orietta Cicchinelli, Il karma in un paio di scarpe, Tuga Edizioni & Tony Lupetti, 128 p, 10 euro