Il colibrì, Sandro Veronesi racconta la vita tra malinconie e speranze

Come il colibrì riesce a stare fermo e immobile volando vorticosamente, così Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, non si piega davanti ai colpi del destino: perdite, lutti, delusioni.



Carrera, oculista fiorentino, affronta la vita caparbio. Il romanzo si muove tra i primi anni ‘70 e il futuro prossimo, catapultando il lettore avanti e indietro. Non solo sofferenze e malinconia ma anche momenti di infinito amore e la speranza del futuro con la nipotina. Il senso finale della vita secondo Marco Carrera? «Sopravvivere alla vita».



Sandro Veronesi, Il colibrì, La Nave di Teseo, 368 p, 20 euro Martedì 10 Dicembre 2019, 10:07

