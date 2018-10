Il calcio secondo Pasolini, storia di una passione nel libro di Valerio Curcio

Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dalle partite coi ragazzi di vita della borgata romana all'epica sfida, poco prima della morte, tra il suo cast e quello di Bertolucci durante le riprese di Salò e Novecento.La passione diper ilè raccontata nel libro di Valerio Curcio (in uscita domani) con fotografie e testimonianze dirette, alcune inedite. Il calcio per Pasolini non è solo sport, ma un linguaggio che rende possibile la coesistenza, non sempre pacifica, dei suoi diversi animi: quello del giocatore, del tifoso, del giornalista e dell'intellettuale.