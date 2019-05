I Visconti storia d’armi di sangue e di amori: il romanzo storico di Daniela Pizzagalli

Milano e la irresistibile ascesa dei Visconti, la famiglia che iniziò la grandeur della città. Con loro Milano divenne signoria, e grazie a loro si posò la prima pietra del Duomo. La dinastia riuscì nel ‘300 a imporsi nella feroce lotta per la supremazia e dominò la scena politica fino alla metà del secolo successivo.



Daniela Pizzagalli, giornalista, autrice di biografie storiche, dedica tre volumi ai Visconti, in una narrazione avvincente pur ancorata a fatti storici precisi. Dalle faide con i Torriani alla discesa in Italia dell’imperatore Enrico VII. Martedì 14 Maggio 2019, 10:01

