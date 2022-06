I predatori, Nuzzi indaga il cuore nero degli italiani

Uomini che usano droghe per anestetizzare vite e relazioni, donne come «bambole di pezza che Barbablù stordiscono di psicofarmaci per condurle nel lunapark degli orrori». È il nuovo «cannibalismo sociale» indagato dal giornalista Gianluigi Nuzzi nel libro I predatori. Nuzzi ripercorre, attraverso documenti, verbali inediti e interviste, recenti fatti di cronaca al centro di procedimenti giudiziari, molti dei quali ancora in corso. Dall'imprenditore multimilionario di startup accusato di violenza sessuale e sequestro di persona al manager farmaceutico che abusa di donne dopo averle narcotizzate, ai ragazzini che usano alcolici e tranquillanti per violentare amiche. Nuzzi vuole «fotografare la deriva in atto che spazza via tutto: sentimenti, libertà e dignità delle persone».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 07:53

