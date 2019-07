I Goldbaum, Natasha Solomons racconta una famiglia ricca e potente tra amori e Grande Guerra

Ricchi, potenti, belli e felici. I Goldbaum a Vienna nel 1911 vivono nel lusso: sono i banchieri più potente dell’Austria (d’Europa).



Ma la figlia Greta, eccentrica e annoiata, deve sottostare alle ragioni della famiglia e sposare il cugino che vive in Inghilterra (così i denari non si perdono) e così scopre che la vita non è solo agio e felicità. Intanto, arriva il primo conflitto mondiale e anche i potenti Golbaum devono fare i conti con la Storia. Natasha Solomons tratteggia con maestria una storia d’amore e un romanzo storico, ispirandosi ai banchieri ebrei Rotschild.



Natasha Solomons, I Goldbaum, Neri Pozza, 448 p, 18 euro Martedì 9 Luglio 2019, 10:47

