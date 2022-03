I cani del barrio, per l'ispettore Ferraro doppio caso tra latinos e finanza

Doppio caso per l’ispettore Ferraro, vecchia conoscenza dei lettori di Gianni Biondillo. Ne I cani del barrio il poliziotto indaga a Milano su chi voglia morto un celebre imprenditore “etico” salvato in extremis da un passante mentre veniva picchiato a sangue. L’uomo ha costruito la sua fortuna combattendo mafie e malaffare, ma qualcosa non torna. Intanto, una sudamericana cerca il figlio scomparso, e si staglia l’ombra delle bande di latinos. Mentre in Cina impazza un virus sconosciuto...

Gianni Biondillo, I cani del barrio, Guanda, 400 p, 18 euro

