Holiday, Stanley Middleton e una vacanza per far ripartire una coppia in crisi: il libro mai tradotto prima in italiano

Una coppia dopo la morte del figlioletto si sta sgretolando. Lui Edwin, insegnante universitario, va in vacanza nel luogo dove trascorreva le estati da bambino. Lei Meg, bella, abbiente, è emotivamente instabile ma madre amorevole. Edwin è raggiunto dai genitori di Meg che non vogliono che i due si separino. È Holiday di Stanley Middleton, scrittore inglese morto nel 2009. Il romanzo vinse il Booker Prize nel 1974 e solo ora viene tradotto: si candida a essere il nuovo Stoner, come qualche critico lo ha già definito.

Stanley Middleton, Holiday, Sem, 250 p, 18 euro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA