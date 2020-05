Gli italiani che hanno fatto grande la Francia, Alberto Toscano li racconta tutti da Leonardo a Pierre Cardin

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 10:43

Cosa hanno in comune Leonardo, Yves Montand, Pierre Cardin, Caterina de Medici? Sono tutti italiani che hanno contribuito a rendere grande la Francia.Lo raccontanel saggio. Nelle intenzioni dell’autore un itinerario per scoprire la simbiosi e il dialogo culturale continui tra l’Italia e la Francia. Aneddoti, avvenimenti storici, che fanno comprendere come, l’arte, la cultura e la bellezza sono frutto di emigrazioni, integrazione e conoscenza.