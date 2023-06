Giovanni Grasso e "Il segreto del tenente Giardina"

di Rita Vecchio

Un romanzo di formazione, una storia d’amore e pagine introspettive che attraversano un secolo. Il segreto del tenente Giardina, il volume di Giovanni Grasso - giornalista e scrittore, attuale consigliere per la stampa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - è un’escursione temporale dagli anni della Prima Guerra Mondiale ai giorni nostri. Un racconto verosimile e a tinte gialle, per certi versi attuale, che appassiona fin dalle pagine iniziali. L’autore sa raccontare la brutalità della guerra attraverso i flashback delle lettere spedite dal fronte del tenente Giardina, in cui entrano e fanno a staffetta i personaggi. Luce Di Giovanni, “architetta” a Parigi, determinata a portare a termine il volere testamentario della nonna, che stravolge i piani (e, persino, la sua vita) pur di trovare la verità. E Marco Grillo, giornalista in una testata “medio-piccola”, ironico ed eccentrico, che si fa trascinare dalla storia di Luce che scoprirà essere legata alla sua.

Giovanni Grasso, Il segreto del tenente Giardina, Rizzoli, 224 p, 19 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 07:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA