Giovanissimi, amore e sofferenza nella periferia di Napoli nel secondo romanzo di Alessio Forgione

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 10:15

Il talento di, napoletano, under 35 e semifinalista al Premio Strega di quest’anno, torna in libreria con il romanzo, storie dalla periferia di Napoli, ricche di sofferenza, di povertà, ma anche di dignità e amore.Storie di ragazzi ai margini della società che vedono nel calcio una via di fuga in una Napoli impoverita, come tutto il Sud Italia, da mancanza di lavoro e da una malavita sempre più invasiva. Giovanissimi è comunque una storia di riscatto, che parte da un quartiere difficile come Soccavo e finisce in una storia di riscatto e redenzione.