Giornata Mondiale Infanzia e Adolescenza, l'Associazione Comip presenta "Qui c'è tutto il mondo": la graaphic nove sui giovani caregiver

Il 20 novembre 2020, nella Giornata Internazionale dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza l’Associazione COMIP – CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS sceglie una graphic novel di qualità per sensibilizzare sul tema dei giovani caregiver, i minori con responsabilità di cura, e in particolar modo su chi è figlio/a di un genitore che soffre di un disturbo psichico.

“Qui C’è Tutto Il Mondo”, di Cristiana Alicata e Filippo Paris, edito da Tunué, è un’opera delicata e potente che dà voce a moltissimi temi sociali, in modo poetico e coraggioso: bullismo, orientamento sessuale e identità di genere, integrazione e inclusione, salute mentale. La sceneggiatura della Alicata e le tavole di Paris sono efficacissime nel dare voce e colore al mondo della protagonista, Anita, una bambina che dal Sud Italia si trasferisce con la sua famiglia in Pianura Padana. Ambientata negli anni ‘80, la storia della ragazzina si snoda in un crescendo emotivo coinvolgente che ha il suo picco nell’affrontare un tema tuttora tabù in tutto il mondo: la fragilità psichica genitoriale e le sue ripercussioni sui figli.

La mamma di Anita, infatti, inizia a comportarsi in modo strano fino a manifestare i sintomi di quello che si scoprirà poi essere un disturbo psichico. La bambina affronterà dubbi e paure insieme a due amiche preziose, Elena e Tina, con cui condividerà emozioni e avventure, in fuga da un mondo adulto che a volte sconcerta e confonde.

«Siamo molto felici che gli autori abbiano accettato il nostro invito a presentare il libro con noi in questa data così importante», spiega Stefania Buoni, presidente e co-fondatrice dell’associazione, che proprio il 20 novembre festeggia il suo terzo compleanno. «La nostra è la prima ed unica associazione italiana creata da figli di genitori con un disturbo mentale. Il vissuto di chi come noi ha una mamma o un papà – o addirittura entrambi – che vivono l’esperienza della sofferenza psichica, è ancora un grande tabù in tutto il mondo. Se ne parla ancora molto poco e male. Siamo convinti che un lavoro culturale per invertire la rotta e normalizzare la conversazione sulla salute mentale sia imprescindibile per aprire la mente e contrastare lo stigma e la vergogna. E’ per questo che una graphic novel in cui la protagonista è “una di noi” ci è sembrata l’occasione migliore per continuare ad aprire un dialogo fra le generazioni, i bambini e gli adolescenti di oggi e noi figli adulti, che siamo stati i bambini e gli adolescenti di ieri».

Per il terzo anno consecutivo COMIP mette a segno per il World Children’s Day un evento dall’elevato contenuto sociale e culturale. Nel 2018 era stata coinvolta la Nazionale Italiana di Calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale con una partita di calcio solidale e la proiezione del documentario “Crazy for Football” che di questa squadra, campione del mondo, racconta la storia. Nel 2019 il salto di qualità, con la proiezione al Nuovo Cinema Aquila di Roma del pluripremiato film italiano “Un Giorno All’Improvviso” di Ciro D’Emilio per 6 scuole superiori della capitale e provincia, con il sostegno dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Quest’anno, a causa della Pandemia da Covid-19, CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS celebrerà la ricorrenza del 20 novembre online. L’evento si svolgerà in diretta dalla pagina Facebook di Associazione COMIP – Figli di Genitori con un Disturbo Mentale. Il via alle 20:30, con una introduzione sui temi della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a cura dei co-fondatori di COMIP, Stefania Buoni, Carlo Miccio e Gaia Cusini, tutti ex giovani caregiver, esperti per esperienza e Agenti Attivi di Cambiamento.

Dalle 21 il collegamento in diretta con gli autori, Cristiana Alicata e Filippo Paris, per presentare “Qui C’è Tutto Il Mondo”. Il pubblico potrà interagire live tramite la chat, nell’ottica di una partecipazione interattiva in tempo reale.

L’iniziativa è aperta a tutti e completamente gratuita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA