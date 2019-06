Giorgio Panariello, nuovo romanzo: l’amore vero si misura dal primo sguardo

L’amore secondo Giorgio Panariello. Quello del primo sguardo, che fa battere il cuore e che ti fa barcollare. Fatto di passione, cura reciproca e sentimento. Ma anche di andate e ritorni. «È il primo sguardo quello che lascia il segno. Quello che in un istante ti permette di comunicare un milione di parole. Eccomi, sono qui. Sono io. E tu sei mia madre, mio padre, mia figlia, mia sorella, il mio amore. Sei tu, sei tutto. E il primo sguardo difficilmente fallisce, mette in moto tutto ciò che hai dentro». È in queste pagine, per alcuni versi appassionanti, che il famoso comico toscano racchiude la sua personale visione, raccontando attraverso dei focus emozioni e turbamenti.



Giorgio Panariello, Adesso tu, Mondadori, 151 p, 17 euro Martedì 11 Giugno 2019, 02:00

