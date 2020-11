Giorgio Gori, la presentazione del nuovo libro: "Riscatto". Ospiti Myrta Merlino e Costantino della Gherardesca. Modera Marco Esposito

La presentazione del nuovo libro di Giorgio Gori: Riscatto. Infatti, il sindaco di Bergamo ha scritto, insieme al giornalista Francesco Cancellato, un libro intitolato "Riscatto". Il libro parte dalle tragiche settimane della prima ondata di Covid-19, che hanno particolarmente colpito Bergamo, per poi raccontare come il sindaco di Bergamo intravede e disegna il "riscatto" di cui ha bisogno il nostro Paese per rilnciarsi. Non mancano ovviamente racconti sugli anni passati da Giorgio Gori durante la sua lunga esperienza televisiva - prima come manager e direttore di Rete di Mediaset, e poi come fondatore di Magnolia, e di questi ultimi anni da politico. Giorgio Gori è ora al secondo mandato come sindaco di Bergamo.

Alla presentazione hanno preso parte anche Myrta Merlino, volto de La7 e Costantino della Gherardesca, conduttore, opinionista. Marco Esposito, giornalista di Leggo, ha moderato la discussione

