«Non sono uno scrittore, sono uno scrivente (lo diceva Roland Barthes) e questo libro è un atto di fede verso la lettura».presenta così(Rai Eri) il volume in cui commenta venti opere (e autori) che compongono la sua storia sentimentale della letteratura.«Ci vuole fede perché i libri non sono mai stati tanto al ribasso. Nel 2017 il 50% di italiani non ne ha letto uno». L'attore mette sulla carta scrittori e libri eterogenei, da Calvino a Campanile, da Marx (Groucho) a Foster Wallace, a Melville: unica regola nessun vivente. Ma c'è solo una donna, la poetessa Wislawa Szymborska. «Stilare la lista è stato dolorosissimo, in un capitolo chiedo scusa al resto del mondo. Il principio guida è semplice: ammiro chi scrive bene. Ho eliminato i viventi per non creare malintesi: ogni scrittore preferisce vivere che diventare immortale. Sì c'è solo una donna, ma in due romanzi, Anna Karenina e Madame Bovary, le protagoniste sono meravigliose ed emozionanti nei loro amori sbagliati.E, come diceva Flaubert, Madame Bovary sonoio». Come si costruisce un buon lettore? «Famiglia e insegnanti. Da adulti ci si crea propri percorsi, ma ci si distrae anche di più». Colpa dei telefonini? «Inutile opporsi, non lo demonizzo. In metrò tutti lo guardano: chissà se leggono un romanzo o giocano a Candy Crash. Per me, resto col feticcio della carta, sono affezionato all'oggetto-libro, lo sottolineo, prendo appunti, lo strapazzo». Perché è importante la lettura? «È la tua carta d'identità: io sono quello che ho letto. La parola ci definisce. E ci rende diversi dai formichieri».