Giocare insieme, nuove regole per divertirsi ai tempi del virus con il manuale "Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza"

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole si possono anche riscrivere, se l’obiettivo è importante. E in "Giochi di gruppo" eccoIl calcio può essere una sorta di calciobalilla, con ruoli ben definiti e fissi. Nella staffetta una corda assicura le distanze. Nelgiocherà in un solo lato del campo. Tante idee per divertirsi e rispettare le regole. Il tutto con simpatia irresistibile, come gli autori che l’hanno firmato.Federico Taddia, Pier Domenico Baccalario e Marco Cattaneo. Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza, Mondadori, 220 p, 15,20 euro