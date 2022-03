Gino Castaldo racconta due band leggendarie: « Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci»

Questa volta la penna sofisticata e colta di Gino Castaldo, critico musicale e conduttore radiofonico tra i più noti, si imbatte sulla domanda del secolo. Beatles o Rolling Stones? «Apollinei» o «dionisiaci»? Da una parte ci sono i «ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi» e dall’altra «i diabolici rappresentanti di un rock sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, la band più longeva di sempre che ancora oggi riempie gli stadi in ogni angolo del mondo». Nove capitoli, più l’antefatto e l’epilogo, e la chiusura, in cui Castaldo passa in rassegna i suoi «incontri ravvicinati»: «Avere avuto la possibilità di incontrare i Beatles e i Rolling Stones è una delle inestimabili opportunità che mi sono state offerte dal mio lavoro». E ha terribilmente ragione. (R.Vec.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 08:30

