La gente di Agrigento negli scatti di Jannuzzo

Gli attori ce l’hanno sempre una passione più o meno nascosta. Gianfranco Jannuzzo ne ha due: la filatelia e la fotografia. Se alla prima ha dedicato una mostra con pezzi rari della sua collezione, alla seconda regala ora il volume d’esordio da cacciatore di immagini, 102 scatti della sua Agrigento, immortalata in 40 anni, da quando adolescente partì per Roma ai ritorni, ogni estate, fino ai nostri giorni. Pirandellianamente, più che i “fondali”, pure suggestivi, lo attrae il quotidiano, fermato quasi da un sortilegio in un tempo immoto.

Gianfranco Jannuzzo, Gente mia, Edizioni Medinova, 198 p, 28 euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA