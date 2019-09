"From Heart to toe", il libro sulla carriera dello stilista Diego Dolcini

Due libri in uno per festeggiare 25 anni ai piedi delle donne più eleganti del mondo: è “From heart to toe” del designer di calzature Diego Dolcini. Il primo volume, “From heart”, è firmato da Chiara Boss, storica dell’arte e del costume, e ricostruisce la carriera del designer e delle sue creazioni. Nel secondo volume, “To Toe”, si passa ai mille red carpet. Lo stilista ha cominciato con Ferrè poi con Gucci, poi le tante collaborazioni con Dolce & Gabbana, Zegna, Balmain. È venduto su Amazon in 500 copie e nelle migliori librerie.



Diego Dolcini, From Heart to Toe, 150 euro Martedì 17 Settembre 2019, 10:07

