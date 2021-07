Francesco Guccini, i migliori racconti del cantautore in 'Storie liete, fiabe nere e tempi andati'

C’era una volta... con lieto fine ma anche no. Francesco Guccini, che ha appeso la chitarra al chiodo e impugna solo la penna, ha raccolto in volume i suoi migliori racconti, alcuni ormai introvabili.

Ci sono storie di amici di infanzia (Il 5 maggio di Celestino), italiani in vacanza (La scimmia), classiche fiabe dell’infanzia (Berto e la Principessa), luoghi cari dell’appennino tosco-emiliano (Via Tamburù). Fiabe per bambini e per adulti, ovvio.

Francesco Guccini, Storie liete, fiabe nere e tempi andati, Rizzoli, 172 p, 16 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA