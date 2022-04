Francesca Michielin, il libro debutto. Verde, Regina e Anna: storia di amicizia e musica

«Il mio cuore in questo momento batte a un ritmo spontaneo e regolare, sopra di lui solo chiome di pini marittimi». Sono le prime righe del romanzo di esordio della cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, Il cuore è un organo. Cinque dischi, due volte seconda a Sanremo e un Eurovision Song Contest: qui si imbatte in pagine scritte con la stessa sensibilità con cui fa musica. Ci sono Verde, giovane cantautrice di successo, Regina «vecchia gloria della musica leggera», e Anna. Si racconta la storia di un incontro tra donne che si trasforma in amicizia, dove in comune c’è sì la passione per la musica (nato tra le pagine del romanzo, il brano Ottanio scritto dalla Michielin) ma anche e gioie e i dolori dell’esistenza.

Francesca Michielin, Il cuore è un organo, Mondadori, 264 p, 18,50 euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 07:47

