Francesca Dego e il saggio "Tra le note"

Una vita tra le note. È il caso di dirlo per Francesca Dego, acclamata violinista, che introduce il suo saggio Tra le note (Mondadori) con una filastrocca, scritta a sei anni, in cui già faceva una dichiarazione d'amore alla musica. La classica per Dego è vita, è viva, è contemporaneità. Niente di astruso, polveroso e noioso. E lo dimostra prendendo per mano il lettore lungo 24 capitoli (ognuno con un tema dall'armonia alla dodecafonia, a Stradivari) facendo diventare la musica classica una appassionante scoperta. (P.Pas.)



Francesca Dego, Tra le note, Mondadori Electa, 204 p, 17,90 euro Martedì 11 Giugno 2019, 10:34

