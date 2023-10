'Foujita. Un artista e le sue vite', la monografia di Antonella Basilico: il libro presentato a Roma

di Redazione web

Si è svolta ieri (26 ottobre) a Roma - presso l’Accademia Nazionale di San Luca, la presentazione del volume “Foujita. Un artista e le sue vite di Antonella Basilico”, edito da Gangemi Editore. Hanno partecipato in qualità di relatori, oltre l’Autrice, il Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca Claudio Strinati, la scrittrice Daria Galateria, lo scrittore e poeta Valerio Magrelli.

La monografia ripercorre la storia di Tsuguharu Foujita (1886-1968), considerato uno dei più importanti artisti giapponesi, ed esponente di spicco dell’arte moderna internazionale. In Italia il riconoscimento di Foujita non è stato pari alla sua fama; di lui si sa poco o nulla e l’Autrice, con il suo testo, ha provato a colmare questo vuoto raccontando una parabola artistica ed esistenziale singolare e sorprendente. Anticonformista, istrionico e seduttivo, Foujita ha cambiato continuamente temi, linguaggi e tecniche, sfuggendo ad ogni collocazione. Un artista totale che è stato pittore ma anche scultore, incisore, fotografo, cineasta, ceramista, scenografo, sarto. Con un’intuizione molto in avanti nei tempi ha capito che per essere conosciuto deve essere riconosciuto, diventare un personaggio. Adotta quindi atteggiamenti stravaganti, ha una buffa pettinatura, indossa gioielli e abiti femminili, si fa tatuare un orologio. In lui pervade il desiderio di sedurre e comprende che avere talento non è sufficiente, bisogna sapere come promuoversi e forgia sé stesso come un’opera d’arte.

Claudio Strinati: Foujita ha una immensa bibliografia, ma nulla in italiano. Per questo il volume di Antonella Basilico colma un vuoto piuttosto significativo per tutti gli appassionati d’arte del paese.

Daria Galateria: Foujita è stato uno dei personaggi più divertenti della folle vita artistica della Parigi degli anni ’20. Ha saputo vendere immediatamente, a cifre importanti (a differenza dei propri colleghi), venendo per questo allo stesso tempo esaltato e denigrato, una costante della sua vita.

Valerio Magrelli: un libro come questo da un lato ci fa conoscere un personaggio inesplorato, dall’altro ci consente di avventurarci in un’epoca particolare, “bella” per chi viveva in Europa, meno per altri paesi, che diverranno colonie.

Antonella Basilico: Foujita ha vissuto una lunga vita, con le più disparate esperienze ed alterne fortune. È passato da ricchezza a povertà, da fama e successo a critiche pesanti ed accuse ma, ogni volta, ha saputo con ostinazione creare una nuova pagina della sua vita umana ed artistica. Ed è questo che ho voluto approfondire e raccontare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 16:42

