Food obscura, tutte le meraviglie del mondo gastronomico in un solo libro

di Rita Vecchio

Vero banchetto delle meraviglie gastronomiche del mondo, come da sottotitolo. Food Obscura è scritto da Dylan Thuras e Cecily Wong (gli stessi di Atlas Obscura) che viaggiano attraverso il Pianeta appuntandosi le storie più curiose della magia del cibo. Passano dall’Inghilterra, con il “Galateo a tavola in età vittoriana” e arrivano in Grecia, con “Il pesce allucinogeno”, visitano i luoghi più reconditi dell’Italia con “Il dolce pasquale che distrae” fino a passare oltreoceano, all’Australia, Brasile, Canada. «Il principio guida di Atlas Obscura è che la meraviglia può trovarsi dietro l’angolo: non solo in località inesplorate, ma lungo la strada, giù per le scale, dentro un bagno pubblico dell’età vittoriana che oggi ospita una caffetteria londinese. I cibi meravigliosi sono ovunque».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 06:55

