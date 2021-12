Flavio Insinna a Roma presenta il suo nuovo libro "Il gatto del Papa. Una piccola favola senza tempo"

Una nuova storia, una “fabula” illustrata per grandi e piccoli, scritta da uno dei più apprezzati attori italiani e ormai storico conduttore Rai. Giovedì 23 dicembre alle 18, Flavio Insinna presenta il suo nuovo libro "Il gatto del Papa. Una piccola favola senza tempo" alla libreria Borri Books Termini di Roma e firmerà le copie ai fan. Quello raccontato da Insinna è un pontefice tormentato. Un gatto, entrato di soppiatto nei suoi alloggi, con le sue domande difficili e le sue considerazioni che insinuano dubbi e altri quesiti, mette alla prova la forza e la solidità della fede con cui il Papa deve condurre il gregge dei suoi fedeli nel mondo: sono questi i tormenti del pontefice, e ruotano intorno all’uomo che è davvero e intorno al reale significato del suo ruolo di pastore di anime.

Leggi anche > Un docu su Raffaella Carrà, Fremantle si assicura i diritti esclusivi internazionali per la produzione

Il dialogo che nasce tra il pontefice e il felino si lega ai grandi temi dell’etica e della morale umane: dalla condivisione alla tolleranza, alla quotidiana pratica del concetto di fratellanza. Tra le mura vaticane e le strade di Roma, che rivivono anche nelle illustrazioni che Irene Rinaldi ha realizzato appositamente per questo volume, il gatto e il Papa vivranno notti che per il pontefice saranno soprattutto l’occasione per riappacificarsi con tutti i valori etici e morali (propri dell’uomo in quanto tale, al di là di qualsiasi fede) che il capo della Chiesa deve usare da timone nel suo ruolo di guida nel mondo. Momenti che forse possono servire a tutti noi, credenti e non, per rendere di nuovo centrali nelle nostre vite quei “principi di umanità” che spesso sembrano purtroppo essere messi da parte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA