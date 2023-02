Ezio Greggio: «L'ottimismo? Lo devo a papà». L'autobiografia N.1 dell'attore e showman

di Ferruccio Gattuso

Una cascata di aneddoti, una vita e una carriera immolate al buon umore e alla conferma, quotidiana, che l'ottimismo non solo è possibile, è un dovere. Ezio Greggio sforna la sua autobiografia N. 1.



Il pensiero positivo è stato sempre con lei o lo ha imparato?

«Credo di averlo ereditato da mio padre che a 20 anni stava in guerra e finì in vari campi di concentramento per non aver voluto combattere al fianco dei tedeschi. Quando a quell'età porti a casa la pelle vuol dire che hai carattere e credi nei tuoi mezzi: mi sono ispirato sempre a lui».



Perché ora?

«Sistemando scatoloni di foto, guardando centinaia di premi e rivedendo sul mio sito eziogreggio.mc la lista di trasmissioni e film girati sono stato assalito dai ricordi. Mi sembrava giusto condividerli».



Appunto, i premi: tantissimi. Dove trova l'energia?

«Soprattutto dall'entusiasmo e l'affetto della gente. Il fatto che mi piace il mio mestiere: sorprendere e divertire il pubblico».







Icona di "Striscia": l'idea di un tg satirico la convinse subito?

«Conduco la trasmissione dalla prima puntata del 7 novembre 1988. Ho adorato da subito quel tipo di trasmissione, congeniale al mio modo di fare umorismo. È una lunga storia d'amore».



Gianfranco D'Angelo e Enzo Iacchetti, due partner storici: differenze e affinità tra i due?

«Con Gianfranco 5 anni di Drive In, la prima serie di Striscia e ancora prima il debutto in tv su RaiUno La Sberla nel 1978. Con Enzo ci capiamo con uno sguardo».

Ezio Greggio, N°1, Solferino, 256 p, 17 euro

