Scoprire Roma a spasso con Rutelli in 18 itinerari

ll “sindaco in motorino”, così fu battezzato nel ‘93 quando fu eletto per la prima volta in Campidoglio, ora sceglie di andare a piedi per accompagnare romani e visitatori della Capitale alla scoperta della storia antica e recente, delle bellezze grandi, piccole e spesso sconosciute di Roma.

Francesco Rutelli, in 18 itinerari accurati (con indicazioni grafiche, tempi di percorrenza e QR code che rimandano a foto e informazioni più approfondite) è guida d’eccezione e autore del volume edito da Laterza Roma, camminando, appena uscito in libreria. «Il Colosseo lo conoscono tutti, ma è importante come arrivarci e in questi itinerari poco praticati voglio far scoprire una Roma che spesso non vediamo - spiega Rutelli - Travolti dai ritmi guardiamo solo la meta da raggiungere, che sia il posto di lavoro o la farmacia per un tampone. Ci perdiamo la bellezza del percorso». Il consiglio che dà Rutelli è di prendersi del tempo, approfittando anche della pandemia non più opprimente, per dedicarsi una passeggiata.

Ma qual è l'itinerario prediletto di Rutelli? «La zona di Roma che amo di più è l'Aventino. Ma in questo libro il mio obiettivo è camminare in luoghi meno noti ma non per questo meno belli e affascinanti». La lettura infatti apre degli squarci inediti su Roma mettendo a confronto passato e presente. Gli itinerari partono dal Tevere «dove tutto è nato», attraversano i Fori, cuore della politica dell’Antica Roma. I percorsi non si limitano al centro della città, portano a villa Gordiani e a Cinecittà nei cui studi Rutelli, che ora è presidente dell’Anica, non poteva non fare una tappa importante, proprio nel secondo itinerario che dura 4 ore e si dipana lungo gli Acquedotti. Si parte dagli studi cinematografici per poi finire a Porta Furba. E proprio all'ingresso degli studi scatta la riflessione di Rutelli: la cancel culture che fine avrebbe fatto fare a quell'opera voluta da Mussolini?

Nel libro non si scoprono solo luoghi ma anche personaggi. Proprio nell'itinerario di villa Gordiani l'autore regala ai lettori un ricordo. Alberto Sordi, da lui nominato sindaco per un giorno, nel 2000, in occasione dell’ottantesimo compleanno, chiese di incontrare gli abitanti di un quartiere popolare, che accorsero per festeggiare l'attore portando poesie e affetto.

«Ma a parte questi episodi legati a personaggi famosi – dice Rutelli – nel libro scopro personaggi incredibili, come ad esempio il Pietro Savorgnan di Brazzà che dà il nome alla piazzetta vicino fontana di Trevi, fu un esploratore con convincimenti etici rari, contro lo schiavismo in tempi coloniali».

Un altro personaggio che si scopre nell'Itinerario della Tomba di Nerone è l'incredibile storia del Marchese Campana, la cui tomba aveva sempre incuriosito Rutelli. «Da direttore del Monte di Pietà aveva creato una gigantesca collezione di opere d'arte e archeologiche, 15mila pezzi raccolti nel suo palazzo di via del Babuino. Opere rastrellate in modo spregiudicato tanto che fu arrestato. La sua collezione poi finì al Louvre». Insomma, non resta che mettersi in cammino, in fondo bastano 18 giornate, magari in un anno.Una massima per augurare buona lettura e buon viaggio? Rutelli non ha dubbi: «C’è sempre da scoprire qualcosa, come ha scritto Henry David Thoreau: “Un uomo, prima di parlare, deve vedere”».

