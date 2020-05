Come pipistrelli nella notte, omofobia e femminicidio nel nuovo romanzo di Eugenio Cardi

Il nuovo romanzo di Eugenio Cardi, "Come pipistrelli nella notte", sarà in libreria dal prossimo 4 giugno (contemporaneamente in Italia e in Argentina), pubblicato da Santelli Editore, distribuito da Messaggerie Libri, prefazione di Michela Marzano: "Come pipistrelli nella notte".

Un romanzo di denuncia sociale contro due terribili, drammatici e purtroppo attualissimi fenomeni sociali: omofobia e femminicidio.

Liberamente ispirato alla storia vera di una giovanissima donna romana, è un romanzo tutto al femminile, scritto in prima persona singolare.



Storie di donne maltrattate, sfruttate ed abusate purtroppo fin troppo frequenti ancora nel nostro Paese, storie tutte un pò simili tra loro nella loro drammaticità quelle che l'autore ha avuto modo di conoscere in prima persona in vent'anni di volontariato.



"Come pipistrelli nella notte" sarà presentato nel prossimo autunno presso la Biblioteca Civica Centrale di Torino, la Sala Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica e nella sede milanese del Parlamento Europeo, Sala Conferenze, Palazzo delle stelline.

Madrina della operazione letteraria la nota attrice Elena Russo che leggerà nel'ambito della presentazione del Senato alcuni brani del libro.



L'AUTORE Eugenio Cardi, scrittore, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato ad oggi otto romanzi, pubblicati in Italia e all’Estero (Francia, Spagna, Canada, Argentina). I suoi romanzi - tutti basati su un percorso di introspezione psicologica o inerenti temi di forte rilevanza sociale - sono stati presentati in numerose occasioni da nomi di eccellenza del panorama nazionale ed internazionale del mondo accademico, della cultura e del giornalismo (Paola Gassman, Emanuela Panatta, Franco di Mare, Mariella Venditti, Irene Ferri, Sandro Petrone, Prof. Matteo Villanova, Dott. Pompeo Martelli, On. Paola Binetti, On. Aldo Di Biagio, e molti altri…). Spesso le presentazioni dei suoi romanzi sono avvenute in ambito accademico.

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Perugia (indirizzo politico-sociale), Eugenio Cardi ha conseguito negli anni una lunga esperienza nella Comunicazione nell’ambito del Non Profit, in particolare negli ambiti: CARCERI, MINORI IN DIFFICOLTA’, IMMIGRAZIONE.



