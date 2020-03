Essere Morgan, la vita di Marco Castoldi dentro una casa gialla (con prefazione di Vittorio Sgarbi)

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 10:01

Arriva il libro confessione di. Esce giovedì, racconto autobiografico che è anche una riflessione intelligente e provocatoria.in arte Morgan narra la propria esistenza attraverso gli oggetti di una abitazione che è stato costretto ad abbandonare e ripercorre il travagliato percorso che l'ha portato a perdere la sua casa-laboratorio di Monza, in cui custodiva strumenti musicali, abiti di scena, canzoni inedite, manoscritti e ricordi. Un luogo sempre vissuto come un museo aperto e dedicato al bello, luogo di creazione e ispirazione ,non solo musicale. Il libro è illustrato con tavole e fotografie curate dall'autore; prefazione di Vittorio Sgarbi.