Due vite, se l’amicizia è un legame oltre la morte

Due vite è la storia di una (doppia) amicizia che dura oltre la morte. Emanuele Trevi è fresco di vittoria al Premio Strega 2021. Romanzo e autobiografia, racconta l’amicizia che ha legato Trevi a due scrittori scomparsi prematuramente, Rocco Carbone e Pia Pera. Il primo, giovane scrittore di successo e ferocemente depresso morto in un incidente, la seconda slavista e scrittrice portata via dalla malattia. Tre letterati, la gioventù, i sodalizi, i silenzi. Gli amici sono per sempre.

Emanuele Trevi, Due vite, Neri Pozza, 128 p, 15 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA