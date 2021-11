Drusilla Foer, una vita senza vergogna

«Da grande vorrei essere come lei»: un monito, una promessa. Guardando in avanti, su una vita “non male”, “randagia” e “combattuta” «al centro di quel complotto di talenti che è il palcoscenico». Tu non conosci la vergogna - La mia vita eleganzissima è l’esordio editoriale di Drusilla Foer, autrice, attrice, cantante che divide la sua passione tra musica, teatro (che «mai avrei creduto di fare. Mai»), tv, cinema. Una vita di bon ton, dove «un bel vaffanculo, quando serve si può dire. Anzi, si deve dire», che scorre tra le pagine del libro scritto con una prosa leggera, a tratti emozionante, puntellata di foto di famiglia. Il racconto delle origini, di Siena, del padre, della madre e delle figure importanti che l’hanno portata a essere Drusilla Foer, fino a oggi. Gli anni non li specifica, scrive, «Non è esattamente vanità, piuttosto un progetto: confesserò la mia età solo quando la mia idea di quell’età coinciderà con la visione di me in quel momento. Non manca molto». Sulla buona strada, la stessa che l’ha condotta a sviscerare ricordi e memorie. A scrivere uno pseudo discorso da leggere al suo funerale. «Sarò viva ancora per un po’ e non vi libererete di me: seguiterò a perseguitarvi senza tregua, narrandomi. Sono Drusilla Foer e sono una narratrice».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA