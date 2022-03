Dove sei, mondo bello: Sally Rooney e una storia di amicizia e di vita difficile fra 30enni

Due amiche in Irlanda, oggi. Alice, talentuosa scrittrice che non si riconosce nel suo successo, e per trovare compagnia deve andare su Tinder; Eileen, redattrice in una rivista letteraria che fatica ad arrivare a fine mese. Alice incontra il magazziniere Felix, Eileen il vanesio Simon. Due amiche infelici per motivi diversi, due coppie che forse si amano ma non si capiscono. In Dove sei mondo bello, Sally Rooney, celebre scrittrice irlandese torna a parlare della difficoltà di vivere oggi per i trentenni.

Sally Rooney, Dove sei mondo bello, Einaudi, 312 p, 20 euro

