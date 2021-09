Dieci passeggiate d’autore per raccontare Milano

Milano da raccontare in dieci passeggiate. Per conoscere le sue vie, i suoi monumenti e gli scrittori che l’anno amata, abitata e vissuta. Andrea Kerbaker, scrittore e collezionista, sceglie il taglio letterario per far scoprire le zone attraverso gli occhi di grandi autori. Sulle tracce di Alessandro Manzoni, Carlo Emilio Gadda, Umberto Eco, Pietro Verri, Stendhal si scoprono il Monumentale, San Sepolcro, le Grazie, il Piccolo e tanti altri luoghi. Passeggiate da fare a piedi. O con l’immaginazione.

Andrea Kerbaker, Milano in 10 passeggiate, Bur Rizzoli, 220 p, 17 euro.

