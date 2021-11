Diario scritto con il lapis, i ricordi del giornalista Marcello Cambi: «È un librino per gli amici di una vita»

Una carovana di parole per fare il pieno di buonumore dà forma, in poco più di cento pagine, a «una vita tra ironia e fedeltà, amicizia e gratitudine immensa verso chi mi ha insegnato, quasi preso per mano, la professione e il modo di vivere correttamente». Marcello Cambi la rilegge così la sua intera esistenza, oggi condivisa nel libro autobiografico “Diario scritto con il lapis” (il titolo è ispirato a “Poesie scritte col lapis” di Marino Moretti) e pubblicato da Ledizioni. «È un insieme di racconti e fogli sparsi raccolti qui per far contenti i miei figli», spiega l’autore fiorentino, classe 1935, giornalista con alle spalle un lungo percorso professionale all’Ansa, sempre con la guida di Sergio Lepri, ma che ha svolto anche il ruolo di capo dell’ufficio stampa del Senato, nel 1979-80, con il presidente Amintore Fanfani, e del Concorso Miss Italia. Di tutti, questo è di sicuro il testo più intimo che Cambi abbia redatto, una storia personale intrecciata a quasi un secolo di vicende politiche e di costume italiane.

L’autoironia detta la cifra stilistica fin dalle prime righe, quando l’autore si diverte a presentarsi a modo suo: «Chi sono? Un omino che non sa nemmeno fare il nodo alla cravatta, ma che la indossa sempre; che parla le lingue straniere come faceva l’attore Carlo Dapporto nelle sue gag; che ora, soltanto ora, proprio qui, rivela la propria età tenuta nascosta per gioco tutta la vita». Il libro trabocca di avventure strabilianti e di aneddoti curiosi. Come quando in uno studio televisivo Cambi si ritrova seduto vicino a Gina Lollobrigida che gli continua a ripetere, dandogli del tu: «Ma lo sai che io sono più famosa in Francia che qui?». Accanto al protagonista del libro, sempre in quell’occasione, c’è anche Gino Bartali, tutto preso a brontolare sul fatto che «Non si può maltrattare così la maglia gialla». Pur di capire bene cosa intendesse e per non perdere nulla dei suoi racconti “magnifici”, il giornalista arriva a prenderlo quasi a braccetto: «Ma lui non ci ha fatto nemmeno caso – confessa Cambi nel libro – Lo avrei abbracciato, tenuto per me» (chi non lo capirebbe? L’autore da piccolo viveva con la famiglia a Ponte a Ema vicino Firenze, lo stesso paese del ciclista).

La “penna”, così sincera e dispensatrice di sorrisi, fa affezionare il lettore fin dai primi capitoletti. Se poi si conosce l’autore, le risate sono garantite, perché nel leggerlo, sembra quasi di sentirlo parlare Cambi, con il suo accento toscanaccio e quel fare sagace che lo contraddistingue. È esilarante la parte che descrive il giorno in cui, per una leggera mania da raccoglitore seriale di penne, il giornalista sottrae una biro da pochi centesimi al legittimo proprietario, e cioè all’allora presidente del consiglio Romano Prodi (che, però, si accorge di tutto e pretende di riavere l’oggetto indietro). O, ancora, quando nei panni di un accreditato ospite, il protagonista del libro entra a una conferenza stampa su una nave, distraendo la hostess che lo intimava di togliersi le scarpe (l’autorevole personaggio aveva un calzino bucato). Alcuni momenti di vita vissuta e narrata hanno persino dello straordinario: una volta Cambi, nei panni di operatore al Tg della Rai negli anni ’60, per esigenze di riprendere l’ultima volata, fa ripetere l’arrivo di una corsa ciclistica a Galciana di Prato, nella sua Toscana.

Nei panni di uno scrittore della “porta accanto”, semplice nel mostrarsi al mondo, proprio come le tante miss che ha accompagnato verso la strada del successo, il giornalista racconta nel suo “librino” i tanti fortunati incontri collezionati: la sua famiglia, i colleghi, i fotografi, i personaggi intervistati e amati, da Federico Fellini a Dino Risi, da Gino Bartali a Gianni Berengo Gardin, da Pippo Baudo a Fabrizio Frizzi. Agli affetti fiorentini come Gian Paolo Cresci, Dante Nocentini, Franco Barneschi e Mario Lampesti, Cambi dedica la sua autobiografia: «Il diario è per loro, gli amici. Tanto che, molte copie le ho spedite io stesso alle Poste, dove ormai mi conoscono per quante volte ci sono andato. Non potevo mica fargliele comprare», insorge lo scrittore, che condivide un’ultima riflessione: «Mi dispiace invece che il libro, scritto per essere presentato in una cerimonia da sempre sognata dai miei figli Omero, Caterina e Valentina, non possa far sorridere tante persone care scomparse: sacerdoti, giocatori di carte, capi camerieri delle mie adorate trattorie».

Marcello Cambi, “Diario scritto con il lapis”, Ledizioni, pp.130, euro 19,90

