Il diario di Martina, una guerriera sorridente

Il coraggio di voler vivere, di combattere, di non arrendersi mai. In un libro la storia di Martina Ciliberti, la guerriera sorridente che ha voluto raccontare in un diario la sua lotta contro il linfoma di Hodgkin, uno dei tumori più aggressivi e terribili, che colpisce ai polmoni e in particolar modo gli adolescenti. Martina ha combattuto dal gennaio 2014 fino al marzo 2017, poi ha dovuto arrendersi, a soli 17 anni. In queste pagine toccanti, con la collaborazione della sorella Stella e della giornalista e insegnante Daniela Di Fiore, Martina, nata a Maddaloni (Caserta) ma cresciuta a Mariglianella, in provincia di Napoli, racconta la sua sfida al tumore, gli anni passati al Gemelli di Roma, la sua seconda casa, la sua voglia di non lasciarsi andare, di studiare, ascoltare musica, condividere la sua terribile esperienza sui social. Ha imparato a sorridere e non ha smesso mai, nemmeno nei giorni più bui.Una frase di Martina colpisce più di tutti, come una sarcastica sentenza, che riporta d'attualità il mai risolto problema della Terra dei Fuochi in Campania: «Agli uomini che hanno avvelenato le nostre terre dico grazie per averci riservato un futuro non proprio roseo. Grazie per averci abbandonato a un destino non nostro. Ci rimane tanta rabbia, per i bambini e per i ragazzi che come me lottano e per quelle mamme che vedono i propri figli andare via».