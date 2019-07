Demopatia, ​a crisi della politica nel saggio di Luigi De Gregorio

Luigi Di Gregorio, Demopatia, Rubettino, 314 pagine, 15,30 euro

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

Le democrazie occidentali sono in crisi? A cosa è dovuta questa dèfaillance di legittimità ? A queste domande prova a rispondere Demopatìa, un saggio scritto da Luigi Di Gregorio (foto, sotto), professore dell'Università della Tuscia, ed edito da Rubettino.«Una crisi sistemica che coinvolge classe politica, mass media e opinione pubblica e che fa prevalere una costante insoddisfazione verso la politica, praticamente in tutte le democrazie occidentali».«Ogni innovazione tecnologica ci cambia in profondità: cambia il nostro modo di vivere. I social network si inseriscono all'interno di una transizione mediatica che si basa sul trionfo dell'immagine, sulla frammentazione del discorso pubblico, sull'intrattenimento, sulla velocità e sul ritmo. Ciò ha comportato incremento di incoerenza logica, superficialità, personalizzazione, trionfo delle emozioni a scapito del ragionamento e delle futilità a danno delle cose che contano davvero».«Si e no. Nel senso che non hanno via d'uscita, proprio perché il problema è sistemico. Quale leader politico oggi catturerebbe la nostra attenzione senza essere un urlatore di cose che vogliamo sentirci dire?»«Sembra un vicolo cieco. Dobbiamo prendere coscienza dei nostri mutamenti e riflettere sulle conseguenze. Di fatto, è ciò che provo a fare con Demopatìa».