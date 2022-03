Dalla parte di Golia, big pharma e killer spietati per trovare amore e coraggio

Scienziati corrotti, big pharma senza scrupoli e killer spietati. L’intrigo internazionale che porta tre giovani (due poliziotti e l’affascinante Ariela), dalla Liguria in giro per l’Europa, è in realtà quasi un pretesto ben congegnato per una storia che ha al suo centro amore e coraggio. Dalla parte di Golia di Adriano Parodi, psichiatra genovese, è una spy story che porta il lettore, con leggerezza, in un territorio dove l’amore è prima di tutto libertà di scegliersi e dove il coraggio è mettersi in gioco per l’altro.

Adriano Parodi, Dalla parte di Golia, Amazon, 299 p, 14,50 euro

