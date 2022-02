Da cancelliera a investigatrice, Angela Merkel protagonista del giallo di David Safier

Chiariamo che Angela Merkel è proprio “quella” Angela Merkel.

La ex prima ministra tedesca in pensione si è trasferita in una cittadina del Nord con il marito, il cane e una guardia del corpo. Accolta dalla comunità locale con giovialità e invitata a un ballo medioevale dove un barone viene trovato avvelenato nel suo castello. E Merkel inizia a indagare.

Lo scrittore David Safier in Miss Merkel imbastisce uno sfizioso personaggio alla tenente Colombo. Da settimane best seller in Germania, il secondo caso presto in uscita.

David Safier, Miss Merkel, Sem, 269 p, 18 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA