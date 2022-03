Custode di Cuori: l’amicizia tra un ragazzo e un lupo nero di Mia Canestrini

Custode di cuori è una favola onirica che dura una notte. Il romanzo ha due temi paralleli. Gli animali che arrivano a popolare le città e un tema più intimo: l’avventura notturna del ragazzino e la consapevolezza di sé, oltre a un rapporto diverso con la natura e gli animali che Rusco, il protagonista, raggiunge all’alba.

Un ragazzino, una città deserta, un lupo nero. Custode di cuori è l’avventura notturna di Rusco, dieci anni, che scappa di casa portandosi appresso un sacco della spazzatura e si ritrova, insieme alle sue mille voci interiori, i suoi Me, a percorrere le vie di una città disabitata. Un lupo nero, simbolo del confine tra luce e oscurità, appare di colpo sotto il bagliore di un lampione e gli ruba il cuore, costringendo Rusco a inseguirlo. Un gesto apparentemente spaventoso, che darà il via a una serie di incontri con altri animali notturni alla scoperta di un vero e proprio ecosistema fatto di cemento. Il varco aperto da quel sacchetto rivela dunque non solo una storia, ma anche una dimensione perduta e quasi magica, evanescente, che solo i bambini conoscono e ricordano. Perché solo i bambini sanno che non c’è nulla di pauroso nel rapporto e nell’amicizia con gli animali.

MIA CANESTRINI Sulle tracce dei lupi sin dai tempi dell’università, e oggi zoologa affermata, Mia Canestrini è fra i maggiori esperti italiani di lupi e di fauna selvatica. Oltre a insegnare all’università, è molto attiva anche nella divulgazione: ha scritto il libro La ragazza dei lupi (Piemme, 2019), tiene conferenze e seminari in tutta Italia sulla biologia di cani e lupi e sul loro rapporto con l’uomo ed è molto presente sui media. Ha scritto per “National Geographic”, “Donna Moderna”, “Marie Claire”, “Touring Club” e ha creato la rubrica settimanale Sei una bestia per “Smemoranda”, di cui è anche autrice per l’agenda. Conduce La bella e le bestie per il programma 105 Friends su Radio 105 e in tv, oltre ad avere uno spazio a Geo (Rai 3) con la rubrica Buone notizie dalla Natura, ha co-condotto La banda dei fuoriclasse su Rai Gulp e co-conduce Il Provinciale su Rai 2.

