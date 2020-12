Cremonini, “Let them talk”: ogni canzone è una storia. I 40 anni di vita narrati con 21 brani

«Tutti riscriviamo il passato. Tutti siamo bugiardi. I ricordi sono formidabili invenzioni. Ogni giorno possiamo riscriverli». Ventuno capitoli per ventuno canzoni. Cesare Cremonini lascia gli spartiti dei suoi brani - 50 Special, Logico, La nuova stella di Broadway, Mondo -, prende carta e penna e racconta in un libro i suoi quarant'anni di vita attraverso la sua stessa musica: Let them talk, ogni canzone è una storia, edito Mondadori e curato da Michele Monina. Un po' come la copertina, che sfaccetta la sua policromatica esistenza, dentro c'è un Cremonini con la passione sfrenata fin da piccolo per la musica, le inquietudini, la paura dell'amore, la schizofrenia e tutti i suoi mostri.

Cesare Cremonini, Let them talk, Ogni canzone è una storia. Mondadori, 227 p, 18 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 09:33

