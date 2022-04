Confessioni di un malandrino, Angelo Branduardi si racconta a Fabio Zuffanti

Dall’infanzia a Genova alla scoperta della passione per la musica, dai tour in giro per l’Europa alle ispirazioni che stanno dietro alle sue creazioni, e poi la famiglia, i concerti, gli incontri, i grandi successi, la luce e il buio della sua vita artistica e personale.

Angelo Branduardi si racconta per la prima volta in “Confessioni di un malandrino - Autobiografia di un cantore del mondo” (Baldini+Castoldi), il primo racconto sulla vita e sulla carriera del cantautore lombardo, scritto assieme al critico e musicista Fabio Zuffanti. La prefazione di Stefano Bollani. L’ampia appendice discografica è stata invece curata da Laura Gangemi, principale animatrice del fanclub ufficiale di Angelo Branduardi, Locanda del Malandrino.

Angelo Branduardi con Fabio Zuffanti, Confessioni di un malandrino, Baldini+ Castoldi, 189 p., 17 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA