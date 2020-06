Come ordinare la biblioteca, i consigli di Roberto Calasso

Una biblioteca rivela molto del suo proprietario e l’ordine dei libri è una carta di identità intellettuale. Ecco che Roberto Calasso, raffinato scrittore ed editore Adelphi, traccia una storia di grandi ordinatori e racconta curiosità e aneddoti sulle biblioteche, da Aby Warburg a Madame de Sablé. Per temi, per ordine alfabetico, per affinità: qualsiasi sia l’organizzazione della propria biblioteca, c’è un’unica certezza: il libro, come il cucchiaio, è un oggetto inventato una volta sola, che resterà per sempre.



