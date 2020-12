Collana Dantesca, tutto l'universo del Sommo Poeta: dalle stelle ai sapori, passando per l'esoterismo

Le opere di Dante, pubblicate a 700 anni dalla sua morte, raccolte e analizzate sotto ogni aspetto dai massimi studiosi del Sommo Poeta. Si chiama Collana Dantesca la raccolta pubblicata dalla Società editrice Dante Alighieri per presentare non solo le opere, ma ogni singola caratteristica della personalità dell’autore.

Impossibile, quindi, non soffermarsi sull’amore per l’astrologia e per l'astronomia, analizzato dalla professoressa Annamaria Vanalesti nel libro Il Firmamento di Dante, o sul rapporto complesso con il Cattolicesimo e l’esoterismo, spiegato dal professor Massimo Desideri nel libro Il volto nascosto di Dante, che rivela dei dettagli assolutamente inediti sulla personalità del poeta.

Sono stati poi ripresi e passati in rassegna i luoghi geografici citati nella Divina Commedia (dal prof. Hans

Honnacker), cercando di ricostruire e capire meglio le tappe del viaggio da esule. Poiché la poesia dantesca è anche suono e voci, c’è chi ha scandagliato i suoni e le voci all’interno del Poema (prof. Paolo Sessa) e chi, basandosi sulle conoscenze tecnologiche che Dante mostra di avere, ha esplorato la tecnologia esistente al tempo del poeta (Prof. Filippo Silvestri). Anche il mito, la cronaca e la storia hanno fatto parte della ricerca, relativamente all’Italia e all’Europa del 300 (prof. Marco Romanelli) e persino i gusti e i sapori del tempo sono stati riscoperti con interesse (prof. Rosa Elisa Giangoia).

Naturalmente non è mancato chi abbia voluto approfondire le figure dei due santi più amati nel Medioevo, San Francesco e San Tommaso, attraverso lo sguardo di Dante (prof. Aldo Onorati) e infine non poteva non esserci un discorso attento sul Tempo e sul valore che esso ha per Dante, capace di attraversarlo come un vero Temponauta (prof. Francesco Masi). Non è qui possibile passare in rassegna tutti i libri della collana che consta di una dozzina di volumetti e intende offrire ad un pubblico ampio e non di soli addetti ai lavori una conoscenza più ravvicinata di Dante, il poeta italiano più conosciuto nel mondo, che non ha mai perso la sua attualità.

