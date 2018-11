Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La ricerca dello straordinario nell'ordinario, la vita di tutti i giorni che si fa poesia con un'attenta ricerca stilistica. Sono i temi delle posie raccolte in Città senza mura dello scrittore napoletanoIl titolo si rifà alla poesia Felicità. La metafora della felicità come stato di grazia, inverosimile ma irrinunciabile, resa dall'immagine della città senza mura, la cui vera difesa è di tutt'altra natura. Solo l'amore riscatta l'uomo dalla condizione di precarietà, colmando il vuoto che quel desiderio genera in lui.Flavio Pagano, Città senza mura, Fuorilinea Editore, 91 p, 13 euro