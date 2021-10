C'era una volta, Negri Scaglione fa il ritratto del capolavoro di Sergio Leone

Come nasce un capolavoro? E come dialoga con la contemporaneità? Piero Negri Scaglione in “Che hai fatto in tutti i questi ann”i narra la genesi di C’era una volta in America di Segrio Leone. Un un’ossessione-passione che accompagnò il regista per 18 anni. E di cui Negri Scaglione racconta slanci, ricerche, battute d’arresto, perché come disse Leone «il cinema è avventura e mito, e avventura e mito possono raccontare i piccoli fantasmi che ognuno ha dentro».

Piero Negri Scaglione, Che fine hai fatto in tutti questi anni, Einaudi, 238 p, 20 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA