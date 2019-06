Cara Premier ti scrivo, Daria Colombo tra vita e amore nell'Italia di oggi

C’è l’anziano rimasto solo a Ferragosto nella città deserta. L’industriale della Milano bene con la “fabbrichetta”, il venditore di rose, il ragazzo del Sud in cerca di lavoro, il giovane gay.



In sette racconti Daria Colombo, giornalista, traccia una mappa della vita sentimentale e sociale dell’Italia e degli italiani oggi. Fino all’ultimo racconto, che dà il titolo al libro in cui la protagonista scrive «dobbiamo trovare uomini, sempre più uomini, che abbiano una donna dentro, che guardino anche con gli occhi di una donna».



Daria Colombo, Cara Premier ti scrivo, La Nave di Teseo, 202 p, 17 euro Martedì 4 Giugno 2019, 09:41

