Calza Bloch, la fabbrica delle donne: storytelling industriale di genio imprenditoriale ed emancipazione femminile

La storia industriale d'Italia raccontata attraverso una delle sue primissime fabbriche al femminile. “Dal Calzificio Reggiano alla Calza Bloch, 1910-1978” è lo studio - pubblicato sull'ultimo numero di Ricerche Storiche (Istoreco) - a cura di Stefania Cigarini, giornalista di Leggo, dedicato alla parabola di una fabbrica che, a quarant'anni esatti dalla chiusura, è tuttora sinonimo vivo di emancipazione femminile (alle lotte degli anni Settanta parteciparono, tra gli altri, Lucio Dalla e Dario Fo), sviluppo economico, impegno militante, storia del costume (il brevetto dei collant che, insieme alla minigonna di Mary Quant, rivoluzionò la moda degli anni Sessanta).Lo storytelling racconta anche della straordinaria visione imprenditoriale dei suoi due fautori, protagonisti dell'economia del Novecento: Giuseppe Menada, il primo a scommettere proprio sulle donne e, poi, Giuseppe Bloch; e del peculiare rapporto che, fino al secondo dopoguerra, caratterizzò le attività del Calzificio Bloch con le Reggiane, industria metalmeccanica di importanza cruciale per l'economia nazionale.Suddiviso in quattro capitoli - Dalle origini alla Prima Guerra Mondiale (1909-1918); Il biennio di coscienza e l'avvento del fascismo (1919-1925); Durante il fascismo fino alla fine della Seconda Guerra mondiale (1926-1945), Il Calzificio dal boom economico al fallimento (1946-1978) – lo studio affronta un argomento poco esplorato dalla storiografia, se non attraverso preziose raccolte di testimonianze orali, ed aggiunge un tassello alla mosaico della storia di genere.Il 21 agosto 2018, alle 21, a Festareggio a Reggio Emilia l'argomento verrà approfondito nel corso dell'incontro pubblico “C'era una volta una fabbrica: storia di una industria al femminile”, con l'autrice e l'introduzione dello storico e ricercatore di Istoreco, Michele Bellelli.