“Calma Piatta”, il libro di Marco Giuli. Le verità nascoste che cambiano la vita

Come reagiremmo di fronte a un bivio sapendo che una scelta sbagliata cambierebbe radicalmente la nostra vita? Lo racconta Marco Giuli nel romanzo Calma piatta. Marco e Veronica sono una coppia come tante. ma quel che appare in superficie non sempre corrisponde alla realtà. Nel giorno del loro anniversario Marco scopre un segreto che non avrebbe voluto conoscere e le sue certezze su Veronica cadono. Tre anni dopo farà i conti con quella scoperta.

Marco Giuli, Calma piatta, Porto Seguro Editore, 256 p, 12,90 euro(F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA