"Calciando si impara", giocare a calcio è come la vita. L'esperienza di Silvano Gianazza

Un libretto, scritto e auto-prodotto durante il lockdown, che parte dalla propria vita per raccontare la passione per il calcio nata quasi per caso fino a tradurla su un campo “educativo”. Dal campionato degli ultimi (i “Frutta Pippo”) al podio dei campioni, passando per regole, schemi ed errori. «Il pallone mi ha rivelato un segreto impagabile: l’errore è parte dell’apprendimento. È praticamente l’unico modo per imparare», scrive Gianazza, che allena i suoi piccoli giocatori a Milano e collabora con la Figc. Episodi vissuti con ironia e voglia di farcela. (R.Vec.)

Silvano Gianazza, Calciando si impara, 149 p, 13 euro

