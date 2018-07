Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il titolo è quello della pagina Facebook più amata dai grigliatori italiani: “” al quale è stato aggiunto un sottotitolo “la tribù del barbecue” che spiega, in parte, la natura del libro. Scritto dal giornalista, che di Braciamiancora è il fondatore.“Questo libro rappresenta la rivincita dei grigliatori di tutto il mondo – appunto, quelli che fanno parte della tribù del barbecue – e di quelli che quando organizzano una grigliata sono felici come dei bambini la mattina di Natale. Viviamo in un’epoca in cui dalla mattina alla sera siamo circondati dai messaggi dell’industria alimentare che ci tenta e vorrebbe che cedessimo ai suoi prodotti precotti e preconfezionati, per questo dico che chi oggi organizza un barbecue compie un atto rivoluzionario, una sorta di guerra di indipendenza nei confronti dell’industria alimentare“, spiega Ruschioni.La lettura scorre veloce e nelle centoquaranta pagine si raccontano aneddoti e storie sul mondo della cottura a fuoco vivo: “il barbecue ha il potere di farci riscoprire istinti, usanze e costumi che il mondo moderno e consumistico ha deciso di farci parcheggiare” – spiega Ruschioni.“Mi colpì - racconta - una frase che mi disse anni fa un anziano pitmaster di colore incontrato nel New Jersey: lui non aveva dubbi, nella sua lunga e tribolata esistenza aveva visto solo due cose accumunare neri e bianchi senza distinzione. La guerra in Vietnam e il barbecue. Ecco nel libro racconto storie così e mille altri aspetti, che molti danno per scontato, riguardo la cottura a fuoco vivo“.Programmi tv, giornali, stampa specializzata, influencer sono – purtroppo – sempre più concentrati sulla cucina gourmet, sui cuochi stellati, sugli impiattamenti alla Master Chef. Questo libro (Ultra Edizioni, 14 euro) celebra questo aspetto e lo fa in maniera discorsiva, mai banale raccontando tante curiosità e intraprendendo un vero e proprio viaggio nel tempo. Dopo aver letto questo libro le grigliate non saranno più le stesse. Saranno migliori di prima.